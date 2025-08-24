Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, запущенный в воскресенье, после отделения от второй ступени носителя вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС), сообщило НАСА.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-33 был осуществлен в 02:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль после 28-часового полета в автоматическом режиме должен пристыковаться к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента МКС в понедельник в 07:30 по времени Восточного побережья США (в 14:30 по Москве). Он доставит на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в седьмой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.