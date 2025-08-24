Премьер Канады пообещал закупить у США военную помощь для Украины

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Канадский премьер Марк Карни заявил, что выделит около $720 млн на закупку через НАТО американского вооружения для Украины, сообщает телерадиокорпорация CBС.

По ее данным, в ходе выступления в Киеве Карни отметил, что речь пойдет о наиболее срочно требующемся Украине оружии, а также о боеприпасах.

Кроме того, Оттава планирует выделить дополнительные средства на покупку дронов, средств РЭБ и на совместные проекты с украинскими оборонными компаниями.

Карни не исключил, что его страна после урегулирования конфликта направит на Украину своих военных.