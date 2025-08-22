Нацразведка США перестала делиться с рядом партнеров данными по переговорам по Украине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - США прекратили делиться разведданными по российско-украинскому переговорному процессу с партнерами по альянсу "Пять глаз", передает телеканал CBS со ссылкой на источники.

"Глава Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад подписала распоряжение для американского разведсообщества, предписывающую не передавать разведслужбам-союзникам никакую информацию по мирным переговорам России и Украины", - утверждает телеканал.

Согласно публикации, документ, датированный 20 июля, предписывает не делиться этой информацией с разведывательным альянсом "Пять глаз", куда помимо самих США входят Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

По данным источников, директива классифицирует всю полученную американским разведсообществом новую информацию и аналитику по российско-украинским переговорам как "не подлежащую распространению за рубежом". Документ также ограничивает распространение материалов, касающихся переговоров, рамками ведомств, изучивших или предоставивших разведданные.

При этом распоряжение не препятствует обмену дипломатической информацией, полученной не через разведку, а также военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными, отмечает CBS.