Москалькова обсудила с представителем офиса омбудсмена Украины вопросы воссоединения семей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с представителем офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека; обсуждались вопросы взаимного воссоединения семей и посещения пленных.

"При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - написала Москалькова в своем телеграм-канале в воскресенье.

По ее словам, обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников.