Продажу бензина АИ-92 приостановили для жителей Курил

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу для населения бензина АИ-92, сообщил глава Курильского округа Константин Истомин в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Сейчас продажа бензина АИ-92 для населения временно приостановлена - весь запас необходим для спецтранспорта", - написал Истомин.

По его данным, в понедельник после обеда будет разгружена новая партия бензина с судна "Анатолий Иванов".

Курильский район занимает часть Курильской островной гряды между проливом Дианы на севере и проливом Екатерины на юге. Административный центр - город Курильск (остров Итуруп).