Поиск

Продажу бензина АИ-92 приостановили для жителей Курил

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу для населения бензина АИ-92, сообщил глава Курильского округа Константин Истомин в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Сейчас продажа бензина АИ-92 для населения временно приостановлена - весь запас необходим для спецтранспорта", - написал Истомин.

По его данным, в понедельник после обеда будет разгружена новая партия бензина с судна "Анатолий Иванов".

Курильский район занимает часть Курильской островной гряды между проливом Дианы на севере и проливом Екатерины на юге. Административный центр - город Курильск (остров Итуруп).

Сахалин Итуруп Константин Истомин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 24 августа

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Баканов сообщил, что США решили продолжить программу МКС до 2028 года

Вэнс заявил, что США в украинском конфликте выступают в качестве посредника

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 августа

Пентагон запрещает Украине бить ракетами ATACMS по целям на территории РФ

Со стороны Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР

Со стороны Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР

Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Что произошло за день: суббота, 23 августа

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7025 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });