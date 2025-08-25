Индия в I полугодии сократила импорт СПГ на 12% на фоне ослабления летней жары

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Индия – четвертый по объему мировой покупатель сжиженного природного газа после Китая, Японии и Южной Кореи – в первом полугодии 2025 года импортировала 12,032 млн тонн СПГ, что на 12% меньше, чем годом ранее (13,757 млн тонн), сообщает министерство торговли и промышленности Индии.

В этом году во время летнего максимума спроса – в мае, июне, июле – температура воздуха в стране была заметно ниже прошлогодних экстремальных температур, и это могло ограничить аппетиты импортеров топлива.

Вместе с тем, результат шести месяцев 2025 года заметно превосходит цифры первого полугодия 2023 года (10,6 млн тонн) или 2022 года (10,8 млн тонн).

В июне 2025 года поставки сократились на 20% до 2,078 млн тонн. Страна резко сократила активность на спотовом рынке (в июне было лишь четыре государства - поставщика газа); в мае их было 8, а годом ранее - 11. Около половины поставок в июне обеспечил Катар; оставшуюся часть обеспечили Нигерия, Ангола и Оман.

Сейчас в Индии работает семь приемных терминалов общей мощностью 47,7 млн тонн в год.



