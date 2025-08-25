Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 августа провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Ирана Аббасом Аракчи, сообщает сайт российского МИД.

"Глава иранского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал С.В. Лаврова об итогах его телефонного разговора с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

"С российской стороны подтверждена готовность и далее вносить весомый вклад в дипломатические усилия для нормализации ситуации вокруг СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ) и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сообщило министерство.

"Состоялся обмен мнениями по ряду других актуальных региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес", - добавили на Смоленской площади.

Кроме того, были затронуты "приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию подписанного президентами 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и достигнутых договоренностей о расширении взаимодействия в сферах транспорта и энергетики", "выражен обоюдный настрой на продолжение доверительного политдиалога и уплотнение координации по линии дипломатических служб", а также "обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях, в первую очередь на высшем".

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.