Поиск

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 августа провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Ирана Аббасом Аракчи, сообщает сайт российского МИД.

"Глава иранского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал С.В. Лаврова об итогах его телефонного разговора с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

"С российской стороны подтверждена готовность и далее вносить весомый вклад в дипломатические усилия для нормализации ситуации вокруг СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ) и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сообщило министерство.

"Состоялся обмен мнениями по ряду других актуальных региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес", - добавили на Смоленской площади.

Кроме того, были затронуты "приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию подписанного президентами 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и достигнутых договоренностей о расширении взаимодействия в сферах транспорта и энергетики", "выражен обоюдный настрой на продолжение доверительного политдиалога и уплотнение координации по линии дипломатических служб", а также "обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях, в первую очередь на высшем".

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

СВПД МИД Сергей Лавров Иран Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 августа

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: воскресенье, 24 августа

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Баканов сообщил, что США решили продолжить программу МКС до 2028 года

Вэнс заявил, что США в украинском конфликте выступают в качестве посредника

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });