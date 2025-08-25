На дне Финского залива нашли английский парусник середины XIX века

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - У острова Сескар в Ленинградской области нашли затонувший парусный корабль, сообщила Разведывательно-водолазная команда - объединение водолазов, занимающееся подводным поиском.

"На борту корабля найден колокол, позволивший примерно установить происхождение парусника. На нем хорошо читается название Standard и год постройки - 1858, а так же фраза Port tack - "левый галс". Предположительно, он идентифицирован как трехмачтовый английский торговый барк середины XIX века", - сообщается в группе организации во "ВКонтакте".

Длина корабля превышает 30 м, ширина - около 8 м.

По информации Разведывательно-водолазной команды, корпус и палуба хорошо сохранились, но надстройка и палубные конструкции снесены рыболовными сетями. На корме лежат штурвал, труба и кирпичи судовой печки.

Причины и обстоятельства гибели парусника будут установлены позднее. Для этого проведут сплошную подводную съемку и создадут детальную 3D-модель корабля.

"Само перо руля не было найдено, что может косвенно указывать на обстоятельства гибели парусника", - отмечается в сообщении.

Парусник обнаружили в рамках проекта "Москитный флот Победы", посвященного поиску и идентификации торпедных и малых катеров. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества.

Сескар - остров площадью 4,16 кв. км - расположен в восточной части Финского залива, примерно в 100 км от Петербурга. Административно подчинен Кингисеппскому району Ленинградской области.