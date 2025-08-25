Поиск

На дне Финского залива нашли английский парусник середины XIX века

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - У острова Сескар в Ленинградской области нашли затонувший парусный корабль, сообщила Разведывательно-водолазная команда - объединение водолазов, занимающееся подводным поиском.

"На борту корабля найден колокол, позволивший примерно установить происхождение парусника. На нем хорошо читается название Standard и год постройки - 1858, а так же фраза Port tack - "левый галс". Предположительно, он идентифицирован как трехмачтовый английский торговый барк середины XIX века", - сообщается в группе организации во "ВКонтакте".

Длина корабля превышает 30 м, ширина - около 8 м.

По информации Разведывательно-водолазной команды, корпус и палуба хорошо сохранились, но надстройка и палубные конструкции снесены рыболовными сетями. На корме лежат штурвал, труба и кирпичи судовой печки.

Причины и обстоятельства гибели парусника будут установлены позднее. Для этого проведут сплошную подводную съемку и создадут детальную 3D-модель корабля.

"Само перо руля не было найдено, что может косвенно указывать на обстоятельства гибели парусника", - отмечается в сообщении.

Парусник обнаружили в рамках проекта "Москитный флот Победы", посвященного поиску и идентификации торпедных и малых катеров. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества.

Сескар - остров площадью 4,16 кв. км - расположен в восточной части Финского залива, примерно в 100 км от Петербурга. Административно подчинен Кингисеппскому району Ленинградской области.

Кингисепп Сескар Ленинградская область Финский залив Русское географическое общество Англия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 августа

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: воскресенье, 24 августа

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });