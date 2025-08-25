Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Польша не сможет далее финансировать доступ к спутниковому интернету Starlink для Украины из-за вето, наложенного президентом Каролем Навроцким, заявил в понедельник вице-премьер, министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский.

"Кароль Навроцкий отключает своим решением интернет Украине, так как фактически это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины", - написал Гавковский в соцсетях.

"Это конец интернету Starlink, который Польша предоставляет охваченной войной Украине. Это также прекращает поддержку хранения данных украинского правительства в безопасном месте", - подчеркнул он.

Ранее в министерстве цифровых технологий Польши сообщали, что стоимость подписки Украины на спутниковый интернет Starlink, оплачиваемой из польского бюджета, в 2025 году превысит $20 млн. По данным ведомства, в 2022-2024 годах на терминалы и ежемесячную подписку на услуги Starlink для Украины из польского бюджета было потрачено около $84 млн.