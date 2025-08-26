Поиск

В Варшаве заявили, что Польша продолжит оплачивать Starlink для Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вето, наложенное президентом Польши на закон о помощи гражданам Украины, не грозит прекращением оплачиваемой Варшавой возможности использования сети спутникового интернета Starlink на Украине, заявил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий.

"Вето президента Кароля Навроцкого не отключает интернет Starlink на Украине, поскольку расходы на это подключение финансируются на основании положений действующего законодательства, а законопроект, внесенный в Сейм президентом Республики Польша, сохраняет этот статус-кво", - написал Богуцкий в соцсетях.

Вице-премьер, министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский заявил в понедельник, что Варшава не сможет далее финансировать доступ к Starlink для Украины из-за президентского вето.

Ранее в министерстве цифровых технологий Польши сообщали, что стоимость подписки Украины на Starlink, оплачиваемой из польского бюджета, в 2025 году превысит $20 млн. По данным ведомства, в 2022-2024 годах на терминалы и ежемесячную подписку на услуги Starlink для Украины из польского бюджета было потрачено около $84 млн.

