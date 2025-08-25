Продажи новостроек в США в июле снизились на 0,6%, выше прогноза

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в июле снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 652 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 656 тыс. домов, а не 627 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали, что в июле будет продано 630 тыс. новостроек, по данным Trading Economics.

В годовом выражении продажи новостроек упали на 8,2%, в июле 2024 года показатель составил 710 тыс. домов.

Медианная цена нового дома в США за месяц уменьшилась на 0,8% до $403,8 тыс.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец прошлого месяца составляло 499 тыс. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,2 месяца, что соответствует июньскому значению. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.