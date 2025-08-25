Трамп заявил, что на Аляске обсуждал с Путиным тему сокращения ядерных арсеналов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на встрече на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос сокращения ядерных арсеналов.

"Мы также говорили о ракетах, ядерном оружии, мы говорили о сокращении ядерных арсеналов", - сказал Трамп.

По словам президента США, он выступает за то, чтобы в возможном процессе сокращения ядерных арсеналов участвовал и Китай.

Трамп отметил, что ядерное оружие - настолько мощное, что "нужна денуклеаризация".

15 августа президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.