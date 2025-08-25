Поиск

Трамп заявил, что на Аляске обсуждал с Путиным тему сокращения ядерных арсеналов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на встрече на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос сокращения ядерных арсеналов.

"Мы также говорили о ракетах, ядерном оружии, мы говорили о сокращении ядерных арсеналов", - сказал Трамп.

По словам президента США, он выступает за то, чтобы в возможном процессе сокращения ядерных арсеналов участвовал и Китай.

Трамп отметил, что ядерное оружие - настолько мощное, что "нужна денуклеаризация".

15 августа президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.

Владимир Путин Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Трамп полагает, что проведет встречу с Ким Чен Ыном

Трамп полагает, что проведет встречу с Ким Чен Ыном

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });