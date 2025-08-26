Поиск

Расследование Пентагоном вывода войск из Афганистана завершится не ранее следующего года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что проводимое ведомством дополнительное углубленное расследование вывода американских войск из Афганистана займет еще почти год.

"Мы получаем доступ ко всем необходимым документам: почему были приняты или не приняты решения, почему определенные меры защиты наших военных были проигнорированы", - сказал Хегсет на мероприятии в Белом доме.

Шеф Пентагона подчеркнул, что расследование будет завершено "не ранее середины 2026 года", поскольку его ход показал, что для получения ответов необходимо "еще более глубокое погружение" и "тщательность".

Как сообщалось, в конце мая Хегсет поручил создать специальную группу для изучения результатов предыдущих расследований и других фактов, касающихся вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана и вошли в столицу страны Кабул, что вынудило Соединенные Штаты выводить войска в ускоренном режиме.

