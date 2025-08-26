Комитеты Госдумы и ВСНП Китая по международным делам будут совместно заседать раз в месяц

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий анонсировал проведение с сентября ежемесячных совместных заседаний международных комитетов Думы и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"Наше взаимодействие идет по возрастающей траектории. С сентября мы начинаем ежемесячные совместные заседания комитетов по международным делам Государственной Думы и ВСНП", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, "такая теснейшая механика взаимодействия по десяткам инфраструктурно значимых направлений сотрудничества между Россией и Китаем доказывает востребованность плоскости парламентской дипломатии".

Слуцкий входит в состав парламентской делегации, возглавляемой председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Делегация посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.