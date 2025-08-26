Председатель КНР назвал развитие отношений с Россией источником стабильности в мире

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин назвал китайско-российские отношения и их дальнейшее развитие важным источником стабильности в современном мире. Как передает "Синьхуа", он заявил об этом на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Постоянное содействие развитию китайско-российских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам двух народов и является источником стабильности для мира во всем мире", - сказал китайский руководитель .

Председатель КНР подчеркнул, что китайско-российские отношения "являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегическими отношениями великих держав в современном неспокойном и меняющемся мире".

По его словам, Китай и Россия должны продолжать укреплять традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимное доверие, обмен и сотрудничество в различных областях, "работать сообща для защиты интересов безопасности и развития двух стран".

Си Цзиньпин отметил важность усилий по объединению усилий стран глобального юга, следования по пути подлинной многосторонности и содействия "развитию международного порядка более эффективным, справедливым и разумным образом".

Он обратил внимание на то, что сотрудничество между законодательными органами "является неотъемлемой частью всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху".