Израиль сократит военное присутствие в Ливане в случае разоружения "Хезболлы"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет выводить свои силы с юга Ливана, если ливанские военные займутся разоружением движения "Хезболла", сообщает в понедельник канцелярия израильского премьера в соцсети X.

"Если вооруженные силы Ливана пойдут на необходимые меры для лишения "Хезболлы" вооружений, то Израиль предпримет встречные шаги, включая поэтапное сокращение присутствия ЦАХАЛ, при координации с механизмом по обеспечению безопасности под эгидой США", - говорится в сообщении.

В канцелярии приветствовали решение ливанского правительства добиваться разоружения "Хезболлы" до конца 2025 года. "Это дает серьезную возможность Ливану вернуть себе суверенитет, восстановить власть государственных институтов, военных и систему управления, свободную от влияния негосударственных сил", - отметили в офисе премьера.

Израильская сторона также выразила готовность содействовать Бейруту для разоружения "Хезболлы" и для обеспечения более стабильного будущего обоих государств.

5 августа правительство Ливана обратилось с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. Однако в "Хезболле" отказались разоружаться. Вместе с тем на прошлой неделе ливанский телеканал LBCI передавал, что палестинские вооружённые группировки, члены которых находятся в лагерях беженцев в Ливане, начнут сдавать оружие властям.

В минувший четверг Axios со ссылкой на источники информировал, что администрация США убеждает Израиль ограничить его военную активность в Ливане с целью побудить ливанское правительство добиться цели лишить военного потенциала "Хезболлу". В качестве первого шага Вашингтон предложил Израилю рассмотреть возможность вывести военных с одного из пяти удерживаемых им постов в Ливане и на несколько недель существенно сократить интенсивность ударов с воздуха.

Источники добавили, что кроме того, США предлагают создать особую "экономическую зону" в ряде районов на юге Ливана, граничащих с Израилем: Саудовская Аравия и Катар уже согласились инвестировать туда средства для восстановления этих мест после отвода израильских войск.

