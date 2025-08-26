Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон не желает нового роспуска нижней палаты парламента - Национального собрания, но напомнил, что он полномочен принять такое решение, передает во вторник BFMTV со ссылкой на его окружение.

Макрон "по-прежнему придерживается той же позиции". Президент не желает прибегнуть к роспуску Национального собрания, "но он априори не лишит себя конституционных полномочий", приводит телеканал слова своего источника.

Ввиду голосования 8 сентября депутатов Национального собрания по вопросу доверия кабинету Франсуа Байру значительная часть парламентской оппозиции настроена на отставку правительства и последующий роспуск палаты с новыми парламентскими выборами.

Из-за поражения на выборах в Европарламент 9 июня 2024 года президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы.

После второго тура 7 июля "Новый народный фронт", представляющий коалицию левых партий, получил большинство мест в Национальном собрании. Этот роспуск парламента не оправдал ожиданий Макрона. Вместо укрепления позиций он усугубил политический тупик, экономические трудности и социальное недовольство.

После долгих проволочек премьер-министром 5 сентября 2024 года был назначен Мишель Барнье, ушедший в отставку со своим правительством 4 декабря 2024 года, получив вотум недоверия в Национальном собрании. 13 декабря 2024 года премьером стал Франсуа Байру, выдержавший с тех пор несколько голосований по доверию, вызванных его непопулярными мерами. Правительство Байру главным образом спасало то, что весомая фракция "Национального объединения" не поддерживала вотумы недоверия, выдвигавшиеся левыми.

На этот раз ситуация иная. Лидеры "Национального объединения" резко критикуют меры жесткой экономии Байру, депутаты партии намерены голосовать за недоверие. Они же являются самыми активными поборниками роспуска Национального собрания в расчете увеличить свое представительство на новых парламентских выборах.

За роспуск выступает и партия "Горизонты" бывшего премьера Эдуара Филиппа, который метит в главы государства на будущих президентских выборах.

Правоцентристы и партии левого блока либо условно поддерживают роспуск, либо готовятся к такой возможности. И только президентская партия "Возрождение" и ее политические союзники выступают против такого поворота событий и за поиск компромисса внутри парламента.

В недавнем прошлом французские СМИ писали о том, что Макрон, столкнувшись с чередой политических кризисов, сам размышлял о возможности нового роспуска Национального собрания.