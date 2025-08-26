Более 70% французов выступают за отставку правительства Байру

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Около 72% жителей Франции надеются, что голосование о доверии правительству 8 сентября обернется отставкой правительства. Об этом свидетельствуют данные проведенного во вторник опроса Elabe для телеканала BFM TV.

27% респондентов выступают в поддержку правительства, остальные респонденты затруднились ответить.

По мнению 76% респондентов, представленный премьером Франсуа Байру проект бюджета неэффективен для сокращения госдолга.

69% французов считают, что нужно распустить Национальное собрание и провести парламентские выборы.

67% опрошенных выступают за отставку президента страны Эммануэля Макрона.

В опросе приняли участие 1002 француза.

Ранее во вторник BFM TV со ссылкой на окружение Макрона сообщил, что президент не желает нового роспуска Национального собрания, но напомнил, что он полномочен принять такое решение.

Накануне Байру сообщил, что 8 сентября пройдет внеочередная сессия парламента для голосования по доверию правительству.

Ультраправая партия "Национальное объединение", крайне левая партия "Непокоренная Франция", Социалистическая партия, Французская коммунистическая партия и партия "зеленых" выразили намерение голосовать за отставку правительства.

Если эти партии останутся при своем мнении, то их голосов будет достаточно для отставки правительства.

Ранее Байру представил план бюджета на 2026 год, предусматривающего повышение налогов и снижение расходов на 44 млрд евро, включая сокращение пенсий и социальных выплат, а также "взнос солидарности" от богатых.

Для сокращения дефицита он также предложил отменить два выходных: в понедельник после Пасхи и на День Победы в Европе 8 мая.