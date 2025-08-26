Поиск

Более 70% французов выступают за отставку правительства Байру

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Около 72% жителей Франции надеются, что голосование о доверии правительству 8 сентября обернется отставкой правительства. Об этом свидетельствуют данные проведенного во вторник опроса Elabe для телеканала BFM TV.

27% респондентов выступают в поддержку правительства, остальные респонденты затруднились ответить.

По мнению 76% респондентов, представленный премьером Франсуа Байру проект бюджета неэффективен для сокращения госдолга.

69% французов считают, что нужно распустить Национальное собрание и провести парламентские выборы.

67% опрошенных выступают за отставку президента страны Эммануэля Макрона.

В опросе приняли участие 1002 француза.

Ранее во вторник BFM TV со ссылкой на окружение Макрона сообщил, что президент не желает нового роспуска Национального собрания, но напомнил, что он полномочен принять такое решение.

Накануне Байру сообщил, что 8 сентября пройдет внеочередная сессия парламента для голосования по доверию правительству.

Ультраправая партия "Национальное объединение", крайне левая партия "Непокоренная Франция", Социалистическая партия, Французская коммунистическая партия и партия "зеленых" выразили намерение голосовать за отставку правительства.

Если эти партии останутся при своем мнении, то их голосов будет достаточно для отставки правительства.

Ранее Байру представил план бюджета на 2026 год, предусматривающего повышение налогов и снижение расходов на 44 млрд евро, включая сокращение пенсий и социальных выплат, а также "взнос солидарности" от богатых.

Для сокращения дефицита он также предложил отменить два выходных: в понедельник после Пасхи и на День Победы в Европе 8 мая.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с РФ

Трамп не исключил введение пошлин против России, Украины

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });