Президент США заявил о возможности "экономической войны" с РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник не исключил "экономическую войну" с Россией в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании, добавив, что не хотел бы этого делать.

"Это не будет мировой войной, но будет экономической войной", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что он может предпринять в отношении Москвы, если попытки урегулировать конфликт на Украине не увенчаются успехом.

"Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого", - добавил американский президент.

По его словам, в случае провала украинского урегулирования Штаты могу ввести санкции против России. "То, что я задумал, очень серьезно", - сказал Трамп.

При этом, американский лидер отметил, что не может сказать, что президент Украины Владимир Зеленский "абсолютно не несет вины" в этом конфликте. "Все зависит от обеих сторон", - резюмировал Трамп.

