Макрон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угрозы политического кризиса

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в обстановке вероятного падения правительства Франсуа Байру, которому предстоит 8 сентября голосование по доверию в Национальном собрании, в интервью JDNews исключил возможность своей отставки.

"Быть президентом - значит делать то, для чего тебя избрали, и, главное, то, что ты считаешь правильным для страны. Этим я занимаюсь с первого дня и буду заниматься до последней четверти часа", - заявил Макрон, чьи ответы изданию опубликованы вечером во вторник.

Эти заявления были сделаны в то время, когда в рядах политической оппозиции раздаются призывы к нему подать в отставку.

Так, основатель левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон в связи с назревающим после возможного ухода правительства Байру роспуском парламента сказал, что предпочел бы отставку Макрона.

