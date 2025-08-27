США рассчитывают до конца года выйти на мирное решение конфликта на Украине

Уиткофф также заявил, что диалог между американской и российской сторонами идет "ежедневно"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне надеются найти компоненты мирного соглашения между Россией и Украиной до конца 2025 года, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"У нас есть технические команды, которые работают над этим, и мы надеемся, что к концу этого года, а, возможно, и немного раньше, найдем ингредиенты этого мирного соглашения", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что, как заявил президент РФ Владимир Путин президенту США Дональду Трампу на Аляске, Россия стремится найти пути урегулирования, и не исключил, что Киев может согласиться с полученными от Москвы предложениями.

Уиткофф считает, что у Трампа "достаточно рычагов", он действительно хочет окончания конфликта и желает сделать все возможное, чтобы "сблизить обе стороны, а если не выйдет, заставить их сблизиться".

По словам спецпосланника, в Вашингтоне понимают, что придется решать все вопросы условий урегулирования конфликта, в том числе вопрос гарантий безопасности для Киева.

Уиткофф также заявил, что на текущей неделе намерен встретиться с представителями украинской стороны в Нью-Йорке, а диалог представителей США с российской стороной продолжается "ежедневно".