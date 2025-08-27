Поиск

Санкции США против сербской компании NIS отложены еще на месяц

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов США вновь отложило на месяц - до 26 сентября - введение санкций в отношении сербской нефтяной компании NIS, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Комментируя ситуацию, министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что "в складывающихся осложненных условиях NIS продолжит стабильно обеспечивать рынка страны нефтью и нефтепродуктами".

По ее словам, "конечная цель NIS состоит в исключении компании из санкционного списка, однако этот процесс не зависит от Сербии".

"Мы надеемся, что продолжение переговоров на высоком уровне между США и Россией сможет оказать положительное влияние на устранение неопределенности в отношении компании NIS и ее исключение из санкционного списка", - отметила Джедович-Ханданович.

Она подчеркнула, что Сербия не сделала ничего для того, чтобы санкции в отношении NIS были введены, добавив, что речь идет о глобальной политике.

"Мы продолжим бороться, используя все дипломатические средства для обеспечения стабильности снабжения наших граждан и промышленности", - заверила Джедович-Ханданович.

Накануне руководитель компании "Сербиягаз" Душан Баятович сообщил, что "в настоящее время NIS работает в штатном режиме, топлива в Сербии достаточно".

"Мы располагаем запасами на шесть-восемь месяцев. Если сейчас доставить ещё, я не знаю, где бы мы это хранили - всё заполнено", - заключил директор "Сербиягаз".

Сербская энергокомпания NIS подала в Минфин США новый запрос об отсрочке американских санкций - на срок после 27 августа, сообщил в пятницу телеканал РТС.

Телеканал напомнил, что Вашингтон уже пять раз продлевал отсрочку на вступление в силу таких ограничительных мер.

10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у нее - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней "Газпром нефти" , и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.

США NIS Сербия Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

Нефть осталась стабильна после падения накануне

Что случилось этой ночью: среда, 27 августа

США рассчитывают до конца года выйти на мирное решение конфликта на Украине

Макрон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угрозы политического кризиса

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с Россией

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с Россией

Трамп не исключил введение пошлин против России, Украины

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });