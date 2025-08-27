Санкции США против сербской компании NIS отложены еще на месяц

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов США вновь отложило на месяц - до 26 сентября - введение санкций в отношении сербской нефтяной компании NIS, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Комментируя ситуацию, министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что "в складывающихся осложненных условиях NIS продолжит стабильно обеспечивать рынка страны нефтью и нефтепродуктами".

По ее словам, "конечная цель NIS состоит в исключении компании из санкционного списка, однако этот процесс не зависит от Сербии".

"Мы надеемся, что продолжение переговоров на высоком уровне между США и Россией сможет оказать положительное влияние на устранение неопределенности в отношении компании NIS и ее исключение из санкционного списка", - отметила Джедович-Ханданович.

Она подчеркнула, что Сербия не сделала ничего для того, чтобы санкции в отношении NIS были введены, добавив, что речь идет о глобальной политике.

"Мы продолжим бороться, используя все дипломатические средства для обеспечения стабильности снабжения наших граждан и промышленности", - заверила Джедович-Ханданович.

Накануне руководитель компании "Сербиягаз" Душан Баятович сообщил, что "в настоящее время NIS работает в штатном режиме, топлива в Сербии достаточно".

"Мы располагаем запасами на шесть-восемь месяцев. Если сейчас доставить ещё, я не знаю, где бы мы это хранили - всё заполнено", - заключил директор "Сербиягаз".

Сербская энергокомпания NIS подала в Минфин США новый запрос об отсрочке американских санкций - на срок после 27 августа, сообщил в пятницу телеканал РТС.

Телеканал напомнил, что Вашингтон уже пять раз продлевал отсрочку на вступление в силу таких ограничительных мер.

10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у нее - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней "Газпром нефти" , и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.