Сербская NIS запросила у США очередную отсрочку введения санкций

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сербская энергокомпания NIS подала в Минфин США новый запрос об отсрочке американских санкций на срок после 27 августа, сообщает в пятницу телеканал РТС.

Телеканал отмечает, что Вашингтон уже пять раз продлевал отсрочку на вступление в силу таких ограничительных мер. Так, в конце июля Минфин США на месяц отложил введение санкций против NIS.

10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Затем США переносили введение санкций в отношении NIS.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.


