Суд Тбилиси заморозил счета семи грузинских НПО, призывавших к неповиновению властям

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на банковские счета семи грузинских неправительственных организаций, сообщает прокуратура Грузии.

Дело касается продолжающегося расследования прокуратурой фактов саботажа, содействия иностранной организации, находящейся во враждебной деятельности в отношении Грузии, а также мобилизации средств для деятельности против конституционного строя и национальной безопасности, говорится в сообщении.

"Лидеры радикальных оппозиционных партий и неправительственных организаций в ноябре-декабре прошлого года открыто призывали население к массовому неповиновению и сопротивлению властям", - отмечает прокуратура Грузии.