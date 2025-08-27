Поиск

Что произошло за день: среда, 27 августа

Продление запрета на экспорт бензина, предотвращенный теракт в Энгельсе и судьба альпинистки в Киргизии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь. Для непроизводителей запрет продлен еще и на октябрь.

- Прокачка российской нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновится 28 августа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По словам гендиректора компании MOL Жолта Хернади, нефтепровод, вероятно, не будет работать на полную мощность.

- Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей.

- Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Белгородской области Базарова. Он проходит по делу о хищении свыше 250 млн рублей.

- Военные дроны-беспилотники не обнаружили признаков жизни российской альпинистки на пике Победы в Киргизии. МВД страны проводит доследственную проверку по факту произошедшего.

- Rheinmetall AG открывает в Германии крупнейший завод Европы по производству боеприпасов. Предприятие планирует выйти на полную мощность в 2027 году. Компания также планирует с 2026 года собирать там установки реактивной артиллерии.

- Предотвращен теракт с БПЛА на военном объекте в Энгельсе. ФСБ сообщила, что житель Волгограда по заданию украинских спецслужб планировал организовать атаку беспилотника на военный аэродром.

- Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе. Стрелку было около 20 лет, он также погиб. Его мотивы неизвестны.

