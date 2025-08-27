Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Вадим Яковенко во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Доходы бюджета РФ от приватизации в 2025 году могут составить порядка 90 млрд рублей, заявил глава ведомства Вадим Яковенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, в текущем году Росимущество планирует наполнить казну на 475 млрд рублей, в том числе большую часть будут составлять дивиденды - порядка 417 млрд рублей.

"И, конечно же, мы работаем по реализации активов, которые находятся в собственности государства. В результате уже поступило 133 млрд рублей. Частично сюда входят суммы, полученные от дивидендов наших государственных компаний. Среди крупных сделок, которые прошли в этом году, можно отметить реализацию пакета акций государства "Башкирской содовой компании" стоимостью 17 млрд рублей. Таким образом, до конца текущего года от приватизации мы планируем заработать порядка 90 млрд рублей", - заявил Яковенко.

Как сообщалось, Росимущество перечислило в федеральный бюджет РФ в 2024 году 473 млрд рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием составили 307 млрд рублей. По результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов в бюджетную систему в 2024 году поступило 132 млрд рублей при плане в 6 млрд рублей.