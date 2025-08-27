Поиск

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей
Вадим Яковенко во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Доходы бюджета РФ от приватизации в 2025 году могут составить порядка 90 млрд рублей, заявил глава ведомства Вадим Яковенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В РоссииГенпрокуратура потребовала изъять холдинг КДВ в доход РФГенпрокуратура потребовала изъять холдинг КДВ в доход РФЧитать подробнее

По его словам, в текущем году Росимущество планирует наполнить казну на 475 млрд рублей, в том числе большую часть будут составлять дивиденды - порядка 417 млрд рублей.

"И, конечно же, мы работаем по реализации активов, которые находятся в собственности государства. В результате уже поступило 133 млрд рублей. Частично сюда входят суммы, полученные от дивидендов наших государственных компаний. Среди крупных сделок, которые прошли в этом году, можно отметить реализацию пакета акций государства "Башкирской содовой компании" стоимостью 17 млрд рублей. Таким образом, до конца текущего года от приватизации мы планируем заработать порядка 90 млрд рублей", - заявил Яковенко.

Как сообщалось, Росимущество перечислило в федеральный бюджет РФ в 2024 году 473 млрд рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием составили 307 млрд рублей. По результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов в бюджетную систему в 2024 году поступило 132 млрд рублей при плане в 6 млрд рублей.

Росимущество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

Нефть осталась стабильна после падения накануне

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле

"АвтоВАЗ" пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });