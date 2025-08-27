Поиск

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе
Родители ждут новостей о состоянии своих детей после стрельбы в Миннеаполисе
Фото: Richard Tsong-Taatarii/The Minnesota Star Tribune via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минимум два ребенка погибли и 17 человек получили ранения во время стрельбы в католической школе в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), сообщает в среду CNN.

По данным полиции, погибшим было 8 и 10 лет. Стрелку было около 20 лет, он также погиб.

При этом, 14 из 17 человек, получивших ранения, - дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Стрельба произошла в ходе молитвы. Молодой человек подошел к церкви снаружи и открыл огонь через окна. Он был вооружен винтовкой, дробовиком и пистолетом. Мотив его поступка пока неизвестен.

Президент США Дональд Трамп и губернатор Миннесоты Тим Уолз были проинформированы о случившемся.

"Меня проинформировали о трагичной стрельбе в Миннеаполисе. ФБР оперативно реагирует и находится на месте произошедшего. Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Миннеаполис Миннесота США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Прокачка российской нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновится 28 августа

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

В Германии создают Совет национальной безопасности

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц

МВД Киргизии проводит доследственную проверку организации восхождения Наговицыной

Кремль негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });