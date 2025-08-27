Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Родители ждут новостей о состоянии своих детей после стрельбы в Миннеаполисе Фото: Richard Tsong-Taatarii/The Minnesota Star Tribune via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минимум два ребенка погибли и 17 человек получили ранения во время стрельбы в католической школе в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), сообщает в среду CNN.

По данным полиции, погибшим было 8 и 10 лет. Стрелку было около 20 лет, он также погиб.

При этом, 14 из 17 человек, получивших ранения, - дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Стрельба произошла в ходе молитвы. Молодой человек подошел к церкви снаружи и открыл огонь через окна. Он был вооружен винтовкой, дробовиком и пистолетом. Мотив его поступка пока неизвестен.

Президент США Дональд Трамп и губернатор Миннесоты Тим Уолз были проинформированы о случившемся.

"Меня проинформировали о трагичной стрельбе в Миннеаполисе. ФБР оперативно реагирует и находится на месте произошедшего. Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией", - написал Трамп в соцсети Truth Social.