Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Генеральный директор MOL Жолт Хернади Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Поставки нефти из РФ в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба", приостановленные ранее из-за ударов Украины, могут возобновиться 27 или 28 августа, передают западные СМИ со ссылкой на генерального директора венгерской компании MOL Жолта Хернади.

Он уточнил, что, тем не менее, нефтепровод, вероятно, не будет работать на полную мощность. По его словам, MOL пока может поставлять нефть на нефтеперегонные заводы из оперативных резервов, но в итоге, вероятно, придется прибегнуть к стратегическим запасам.

Хернади отметил, что если нефть не начнет поступать по "Дружбе" к 1 сентября, то Словакии придется распечатать свои стратегические резервы и прекратить экспорт нефтепродуктов: это приведет к сокращению топливного импорта Венгрии на 20%, также затронет Украину.

Он выразил неуверенность в том, что в случае полного прекращения поставки нефти по "Дружбе" MOL сможет в полной мере снабдить свои предприятия нефтью из альтернативных источников.

В минувшую пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщал, что нефтепровод "Дружба" подвергся атаке ВСУ "в третий раз за короткий промежуток времени". Накануне Сийярто назвал такие действия Киева нападением на Венгрию и Словакию.

"Президент Украины Владимир Зеленский с давних пор давал понять, что до тех пор пока Венгрия не займет проукраинскую позицию, как Брюссель и Европейская народная партия в Совете Европы, удары по нефтепроводу, который играет важное значение для энергетической безопасности Венгрии, будут продолжаться", - сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Телеканал РТРС напоминал, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял: угрозы Зеленского будут иметь долгосрочные последствия.