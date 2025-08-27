Поиск

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа
Генеральный директор MOL Жолт Хернади
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Поставки нефти из РФ в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба", приостановленные ранее из-за ударов Украины, могут возобновиться 27 или 28 августа, передают западные СМИ со ссылкой на генерального директора венгерской компании MOL Жолта Хернади.

Он уточнил, что, тем не менее, нефтепровод, вероятно, не будет работать на полную мощность. По его словам, MOL пока может поставлять нефть на нефтеперегонные заводы из оперативных резервов, но в итоге, вероятно, придется прибегнуть к стратегическим запасам.

В миреВ Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"Читать подробнее

Хернади отметил, что если нефть не начнет поступать по "Дружбе" к 1 сентября, то Словакии придется распечатать свои стратегические резервы и прекратить экспорт нефтепродуктов: это приведет к сокращению топливного импорта Венгрии на 20%, также затронет Украину.

Он выразил неуверенность в том, что в случае полного прекращения поставки нефти по "Дружбе" MOL сможет в полной мере снабдить свои предприятия нефтью из альтернативных источников.

В минувшую пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщал, что нефтепровод "Дружба" подвергся атаке ВСУ "в третий раз за короткий промежуток времени". Накануне Сийярто назвал такие действия Киева нападением на Венгрию и Словакию.

"Президент Украины Владимир Зеленский с давних пор давал понять, что до тех пор пока Венгрия не займет проукраинскую позицию, как Брюссель и Европейская народная партия в Совете Европы, удары по нефтепроводу, который играет важное значение для энергетической безопасности Венгрии, будут продолжаться", - сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Телеканал РТРС напоминал, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял: угрозы Зеленского будут иметь долгосрочные последствия.

Венгрия Дружба Петер Сийярто Украина Словакия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

В Германии создают Совет национальной безопасности

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц

МВД Киргизии проводит доследственную проверку организации восхождения Наговицыной

Кремль негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы

Китай не собирается подключаться к диалогу США и РФ по ядерному разоружению

Rheinmetall AG открывает в Германии крупнейший завод Европы по производству боеприпасов

Rheinmetall AG открывает в Германии крупнейший завод Европы по производству боеприпасов

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Санкции США против сербской компании NIS отложены еще на месяц

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });