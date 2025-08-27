МВД Киргизии проводит доследственную проверку организации восхождения Наговицыной

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - МВД Киргизии проводит доследственную проверку по факту чрезвычайного происшествия с российской альпинисткой Натальей Наговицыной, которое произошло при восхождении на пик Победы, сообщило ведомство.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка туристической компании, через которую осуществлялось восхождение.

12 августа Наговицына при восхождении на пик Победы на высоте 7,2 тысячи метров сломала ногу. Ее напарник Роман Рыков оказал ей первую помощь и направился за подмогой. На следующий день два иностранных альпиниста безуспешно попытались эвакуировать ее, укутали ек в спальный мешок и оставили на месте. При попытке спасти Наговицыну погиб итальянский альпинист.

16 августа спасти ее попытались Минобороны и МЧС Киргизии, вертолет с группой их спасателей попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку. Пострадали члены экипажа и спасатели, которых пришлось эвакуировать на другом вертолете.

Несколько попыток группы киргизских спасателей добраться до Наговицыной пешком были остановлены в связи со сложными погодными условиями.

Военные дроны-беспилотники, использованные в поисково-спасательной операции, 27 августа не обнаружили признаков жизни альпинистки.

Пик Победы в Киргизии находится в Иссык-Кульской области на границе с Китаем и является самой сложной вершиной для альпинистов на постсоветском пространстве.