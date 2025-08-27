Поиск

Прокачка российской нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновится 28 августа

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Прокачка российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" будет возобновлена 28 августа, сообщил глава МИД республики Петер Сийярто в соцсети Х.

"Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил мне, что после интенсивной работы удалось найти временное решение, поэтому поставки нефти в Венгрию могут возобновиться завтра в тестовом режиме в меньших объемах", - написал Сийярто.

Он отметил, что у Венгрии достаточно коммерческих запасов нефти, поэтому у страны не будет необходимости высвобождать ее из стратегических резервов.

Глава МИД также вновь выступил с призывом к украинским властям прекратить атаки на нефтепровод, поскольку это ставит под угрозу энергетическую безопаность стран.

Ранее стало известно, что 22 августа нефтепровод "Дружба", обеспечивающий прокачку нефти в Венгрию и Словакию, был поврежден на участке вблизи с российско-белорусской границей в результате ночного удара ВСУ. В связи с этим поставки сырья из РФ в эти европейские страны прекратилась. Сообщалось, что на восстановление потребуется не менее трех дней.

Главы МИД Венгрии и Словакии направили письмо в адрес Европейской комиссии с призывом гарантировать безопасность поставок.

