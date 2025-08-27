В Киргизии дроны не обнаружили признаков жизни российской альпинистки на пике Победы

Фото: РИА Новости

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Военные дроны-беспилотники, использованные в поисково-спасательной операции на пике Победы в Киргизии, не обнаружили признаков жизни российской альпинистки Натальи Наговицыной, сообщили в среду в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"По результатам комплексной поисково-спасательной операции с применением дронов-беспилотников признаков жизни Натальи Наговицыной обнаружить не удалось", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в рамках операции была осуществлена аэровидеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, удалось получить съемки аэромониторинга с применением тепловизора.

12 августа Наговицына при восхождении на пик Победы на высоте 7,2 тыс. метров сломала ногу. Её напарник Роман Рыков оказал ей первую помощь и направился за подмогой. На следующий день, 13 августа, два иностранных альпиниста пытались эвакуировать её, но безуспешно, они укутали её в спальный мешок и оставили на месте. При попытке спасти Наговицыну погиб итальянский альпинист.

16 августа со стороны Минобороны и МЧС Киргизии была предпринята попытка спасти российскую альпинистку, однако воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Пострадали члены экипажа и спасатели, которых пришлось эвакуировать на другом вертолете.

Несколько попыток группы киргизских спасателей добраться до Наговицыной пешком были приостановлены в связи со сложными погодными условиями.

Пик Победы в Киргизии находится в Иссык-Кульской области на границе с Китаем и является самой сложной вершиной для альпинистов на постсоветском пространстве. Высота вершины составляет 7 439 метров.