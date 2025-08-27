Поиск

США ввели санкции против четырех физлиц и юрлиц из РФ, КНР и КНДР

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти США внесли в санкционные списки два физлица и две компании, так как сочли их причастными к мошеннической схеме в сфере информационных технологий, организованной Пхеньяном, сообщает в среду американский Минфин.

Под ограничения попал гражданин России и гражданин КНДР, а также одна северокорейская компания и одна китайская компания.

Заместитель главы Минфина США Джон Херли отметил, что действия правительства КНДР нацелены на то, чтобы "атаковать американские компании, используя мошеннические схемы с участием своих специалистов в сфере информационных технологий, проживающих за рубежом, которые занимаются кражей данных и затем требуют выкуп".

КНДР КНР США Пхеньян Китай
