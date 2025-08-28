В Турции задержали руководство оборонной компании по делу о военном шпионаже

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Руководящий состав турецкой военно-промышленной компании Assan Group задержали в рамках расследования о военном шпионаже. Об этом сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

Основанная в 1989 году фирма специализируется на оборонной промышленности, строительстве, логистике и энергетике, а в последние годы включилась в производство артиллерийских боеприпасов и компонентов беспилотников.

Владелец Assan Group Эмин Онер и ее гендиректор Гурджан Окумуш также подозреваются в сотрудничестве со скончавшимся в 2024 году религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают организатором попытки госпереворота 15-16 июля 2016 года. Сам Гюлен свою причастность к попытке переворота отрицал. За время расследования путча арестованы десятки тысяч человек.

Правоохранительные органы провели обыски в офисах компании и в жилищах ее руководителей.

В Assan Group происходящее в настоящее время не прокомментировали.