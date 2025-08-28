Жертвами тайфуна "Кадзики" в Таиланде стали пять человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли на севере Таиланда вследствие тайфуна "Кадзики", еще семеро пропали без вести, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на таиландское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Тайфун принес на территорию страны затяжные дожди, приведшие к оползням.

Ранее о последствиях непогоды заявляли во Вьетнаме. Власти страны объявили эвакуацию более 325 тыс. человек. Несколько аэропортов приостановили работу. Сообщалось о трех погибших и 30 пострадавших в результате последствий ненастья.

Сильные затяжные дожди, которые на территорию Вьетнама принес тайфун, привели к наводнению в Ханое, поставившем под угрозу проведение 2 сентября парада к 80-й годовщине независимости страны от французского колониального господства.