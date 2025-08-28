Глава Еврокомиссии совершит турне по странам восточного фланга ЕС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит пограничные государства-члены ЕС "для усиления солидарности и укрепления обороны", сообщила в четверг пресс-служба ЕК.

В коммюнике ЕК уточняется, что с 29 августа глава ЕК начнет визиты в Латвию, Финляндию, Эстонию, Польшу, Литву, Болгарию и Румынию.

"Её визит подчеркнёт поддержку ЕС государств-членов союза, сталкивающихся с проблемами общих границ с Россией и Белоруссией. Она также обсудит вопросы безопасности и обороны Европы с главами правительств и военными", - говорится в сообщении.