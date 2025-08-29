Лукашенко примет участие в саммите ШОС в Китае

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе главы государства в пятницу.

"Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.

Как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.

Президент Белоруссии также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.

По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году. В состав Совета глав государств ШОС (высшего органа организации) входят лидеры 10 государств-членов: Казахстана, Китая, Киргизии, Белоруссии, Индии, Ирана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Странами-партнерами организации являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка, странами-наблюдателями - Афганистан и Монголия.