Работой Трампа на посту президента США довольны 45% американцев, недовольны 47%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Всего 45% американцев одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США, 47% высказываются о ней отрицательно, свидетельствует опрос Emerson College Polling.

По данным опроса, с января рейтинг одобрения Трампа упал на 4%, а число недовольных его работой сограждан выросло на 6%.

Вместе с тем, 48% респондентов заявили, что недовольны решением президента направить Нацгвардию в 19 штатов для помощи Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), при этом 44% опрошенных одобрили это решение.

Также американцы назвали вопросы, которые считают ключевыми для страны в настоящий момент. Ими стали экономика (33%), угрозы демократии (24%) иммиграция (12%) и здравоохранение (9%).

Опрос проходил с 25 по 26 августа, в нем приняла участие 1 тыс. человек.

