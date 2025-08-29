Поиск

Сотрудник МИД Армении арестован по обвинению в госизмене

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении сообщил об аресте сотрудника МИД республики по обвинению в государственной измене.

На основании сообщения, полученного 20 июня из Службы национальной безопасности, СК возбудил уголовное дело по статье о госизмене, совершенной сотрудником министерства иностранных дел Армении путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителя иностранного государства со сведениями, составляющими государственную тайну, и оказания содействия в осуществлении враждебной деятельности.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования уголовного дела не получено данных об участии в указанном преступлении иных лиц, в том числе сотрудников МИД, а также об оказании ими поддержки или содействия указанному сотруднику. Следовательно, распространенная в средствах массовой информации информация о том, что указанный сотрудник действовал не в одиночку, не соответствует действительности", - заявили в СК.

В ведомстве опровергли информацию ряда СМИ, что арестованный сотрудник МИД был высокопоставленным должностным лицом или консулом.

МИД Армения СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 29 августа

Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Вэнс заявил, что Уиткофф помог смягчить разногласия России и США по Украине

В Кремле не исключают встречу Путина и Алиева в Пекине

Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"

Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"

ЮАР ужесточает правила морской перевалки с судна на судно для защиты пингвинов

Польша приостановила все полеты истребителей F-16

Польша приостановила все полеты истребителей F-16

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7056 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });