Сотрудник МИД Армении арестован по обвинению в госизмене

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении сообщил об аресте сотрудника МИД республики по обвинению в государственной измене.

На основании сообщения, полученного 20 июня из Службы национальной безопасности, СК возбудил уголовное дело по статье о госизмене, совершенной сотрудником министерства иностранных дел Армении путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителя иностранного государства со сведениями, составляющими государственную тайну, и оказания содействия в осуществлении враждебной деятельности.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования уголовного дела не получено данных об участии в указанном преступлении иных лиц, в том числе сотрудников МИД, а также об оказании ими поддержки или содействия указанному сотруднику. Следовательно, распространенная в средствах массовой информации информация о том, что указанный сотрудник действовал не в одиночку, не соответствует действительности", - заявили в СК.

В ведомстве опровергли информацию ряда СМИ, что арестованный сотрудник МИД был высокопоставленным должностным лицом или консулом.