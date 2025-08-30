Поиск

Глава Минторга Индии заявил, что страна не поддастся давлению в торговой сфере

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что страна не уступит перед давлением во внешней торговле, готовит меры поддержки экономики.

"Индия никогда не склонится, не проявит слабость. Мы продолжим двигаться вместе вперед и занимать новые рынки", - приводит Hindustan Times его слова.

Министр отметил, что в предстоящие дни правительство объявит о мерах по поддержке различных отраслей и что объем экспорта в 2026 году превзойдет показатели 2024 года и 2025 года.

Издание напоминает, что Гоял впервые отреагировал после того, как ранее на этой неделе вступили в силу пошлины США в размере 50% на индийский импорт.

По данным за 2024 год, США являлись главным экспортным рынком для Индии, стоимость индийских поставок составляла $87,3 млрд. Теперь экспортеры текстильной продукции, морепродуктов, ювелирных изделий уже сообщили об отказах от клиентов из США, которые предпочли продукцию Вьетнама и Бангладеш.

Накануне премьер Индии Нарендра Моди, находящийся с двухдневным визитом в Японии, заявил, что экономика Индии демонстрирует выдающуюся устойчивость, а инвестиции в нее сулят значительную прибыль.

В субботу Моди провел встречу с главами 16 японских префектур, обсуждал с ними сотрудничество в сфере торговли, инноваций, предпринимательства. Затем Моди и премьер Японии Сигэру Исиба отправились на высокоскоростном поезде в город Сэндай на востоке острова Хонсю.

После визита в Японию Моди отправится на 31 августа - 1 сентября в Китай в Тяньцзинь на саммит ШОС.

Индия Пиюш Гоял
