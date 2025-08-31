Поиск

В учениях ОДКБ в Белоруссии примут участие свыше 2 тыс. военных

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Более двух тысяч военнослужащих примут участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности в Белоруссии, сообщил в воскресенье начальник Генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Павел Муравейко.

"Учения достаточно масштабны и объемны, в них участвуют более 2 тысяч военнослужащих и 450 единиц техники, в том числе девять боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных БПЛА", - сказал он, которого цитирует госагентство БелТА.

В воскресенье в Белоруссии официально стартовали учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" и специальное учение "Эшелон-2025".

