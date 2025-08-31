Неформальный саммит ЕС обсудит в октябре оборонные инвестиции Евросоюза

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что неформальный Евросовет обсудит 1 октября в Копенгагене вопросы инвестирования в европейскую оборону.

"В ближайшие недели мы подготовим дорожную карту инвестирования дополнительных средств в оборону в Европейском союзе, в наш оборонный потенциал. Мы проанализируем пробелы, которые есть в Европейском союзе, и как их заполнить к 2030 году, установив цели и этапы, потому что только то, что просчитано, может быть достигнуто. И мы обсудим это на неформальном заседании Европейского совета под председательством Дании в начале октября", - заявила она в воскресенье в Варшаве на совместной с польским премьером Дональдом Туском пресс-конференции.

"Мы находимся на польской границе, но мы также находимся на европейской границе, и это общая ответственность. Мы предложили 10-кратное увеличение финансирования военной мобильности. И в целом, пятикратное увеличение инвестиций в оборону. Долгосрочный бюджет (ЕС) имеет четкий акцент на оборону, военную мобильность и защиту границ. Но, конечно, нам нужно сократить время до принятия следующего долгосрочного бюджета, и сейчас нам необходим резкий рост оборонных инвестиций", - продолжила фон дер Ляйен.

По ее словам, необходим "всплеск инвестиций", нужны совместные инвестиции в европейском масштабе. "Поэтому это не только вопрос финансирования, но и вопрос координации, европейского подхода, чтобы все европейцы понимали сейчас и в последующие годы, что нам необходимо сохранять последовательность и решимость в инвестировании в нашу оборонную политику", - объяснила председатель ЕК.

Как объявила пресс-служба ЕК, председатель Еврокомиссии 29 августа - 1 сентября посещает пограничные государства-члены восточного фланга ЕС "для усиления солидарности и укрепления обороны". В ее программе - Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Финляндия и Эстония.