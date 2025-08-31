Минобороны РФ заявило об уничтожении 32 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что 32 украинских беспилотника самолетного типа сбиты в воскресенье вечером над Черным морем и Крымом.

Над Черным морем нейтрализованы 25 дронов ВСУ, над Крымом - семь, сказано в сообщении министерства.

Украинские дроны сбиты дежурными средствами ПВО с 18:00 до 21:00 мск, заявило ведомство.

Ранее в ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило, что за сутки российскими военными сбиты 112 украинских беспилотников.