Путин проведет в понедельник в Китае встречи с главами Индии, Турции и Ирана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в рамках четырехдневного визита в Китай проведет порядка 10 двусторонних встреч, в понедельник у него запланированы переговоры с главами Индии, Турции и Ирана.

Серию двусторонних контактов с зарубежными коллегами Путин открыл накануне продолжительной встречей один на один с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, еще во время торжественного приема в воскресенье вечером Путин долго беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином, пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и условился о проведении новых встреч с некоторыми главами государств, приехавшими в Тяньцзинь.

В понедельник марафон запланированных у президента встреч продолжится, состоятся его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди.

На предстоящей встрече Путина и Моди, как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, "будет обсуждена подготовка к предстоящему в самом конце года, в декабре, визиту нашего президента в Индию".

Он напомнил, что это будет первая встреча Путина и Моди в текущем году, хотя они регулярно созваниваются по телефону.

Затем президент РФ проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Таийпом Эрдоганом.

"Будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международные вопросы. Наверняка, будет обсуждаться Украина", сказал Ушаков о тематике предстоящей встречи. В этом контексте представитель Кремля отметил важную роль Анкары в поисках политико-дипломатического решения этого кризиса, в частности, предоставление площадки в Стамбуле для прямых переговоров между Москвой и Киевом. "Мы за это турецким властям весьма признательны", - подчеркнул помощник российского президента. Помимо этого, уверен Ушаков, "не уйти от обсуждения обострившейся обстановки на Ближнем Востоке, кавказский регион и так далее".

Он напомнил, что это также будет первая личная встреча Путина и Эрдогана в текущем году.

В этот день Путин также обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной программы с президентом этой страны Масудом Пезешкианом. "Иран - наш давний надежный партнер. Есть, что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - продолжил Ушаков, напомнив, что в январе 2025 года состоялся официальный визит Пезешкиана в Москву.

В Тяньцзине у президента РФ предусмотрен ряд коротких контактов "на ногах", в том числе достигнута договоренность о непродолжительной беседе с премьер-министрами Камбоджи и Непала.

В Кремле также рассчитывают, что президенту РФ и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удастся пообщаться Тяньцзине. "Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность "на полях" заседания ШОС пересечься", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В завершении рабочего дня Путин переедет в Пекин, где состоится его официальный визит в Китай, также в качестве главного гостя он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Кроме того, в Пекине у президента продолжится череда встреч в разных форматах.