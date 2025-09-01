Поиск

Ким Чен Ын подписал новые планы по расширению производства ракет

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал планы строительства трех новых мощностей по производству ракет, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын подписал три новых перспективных плана по созданию мощностей по производству ракет и соответствующий проект оборонных расходов", - говорится в сообщении о посещении северокорейским руководителем одного из военно-промышленных предприятий.

Он осмотрел модернизированную производственную линию и "ознакомился с обстановкой и перспективами в области создания комплекса государственных мощностей по производству ракет".

Ким Чен Ын сказал, что внедрение новой производственной линии "позволяет удовлетворить перспективный спрос ракетных войск (...) и обеспечить надежную гарантию наращивания боекомплекта ведущих ракетных частей".

Лидер КНДР отметил, что за четыре года реализации нынешнего пятилетнего плана "была успешно выполнена программа по расширению мощностей ракетного производства в соответствии с перспективным спросом государственных ракетных вооруженных сил, началось серийное производство различных ракет".

