Не менее 250 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 250 человек погибли, более 500 получили ранения в результате землетрясения в Афганистане, сообщил телеканал NBC.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,0 произошло примерно в 20 км от города Джелалабад недалеко от границы с Пакистаном в ночь на понедельник по местному времени. Очаг залегал на глубине около 8 км.

Представитель Минздрава страны Шарафат Заман заявил: "Мы начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей, чтобы помочь жителям пострадавших районов".

По его словам, поскольку землетрясение произошло в отдаленном горном районе, "потребуется время, чтобы получить точную информацию о человеческих потерях и ущербе инфраструктуре".