Путин пообещал проинформировать глав государств ШОС о достигнутых с Трампом договоренностях

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал проинформировать глав государств-членов ШОС о результатах российско-американских переговоров, прошедших недавно на Аляске.

"В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске", - сказал Путин, выступав на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

"Вчера в ходе обеда, который наши хозяева устроили для участников встреч в рамках ШОС, мы с председателем КНР Си Цзиньпином уже говорили об этом. Эта работа началась, я его подробно проинформировал о том, что было достигнуто в ходе переговоров с президентом США", - подчеркнул российский президент.