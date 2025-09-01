Поиск

Лукашенко поддержал идею расширения ШОС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что ШОС по праву считается одной из самых представительных и влиятельных международных организаций Евразии, и заявил о поддержке расширения организации.

"Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу "шанхайского духа": взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию", - сказал Лукашенко на саммите ШОС в китайском Тяньцзине в понедельник. Его цитирует президентская пресс-служба.

Лукашенко констатировал, что сейчас очень непростое время, когда происходит формирование нового международного порядка.

"Мир стремительно движется от однополярной модели - с ее претензией на исключительность и доминирование определенной группы стран - к справедливой многополярной системе, основанной на балансе интересов, уважении суверенитета и взаимном доверии", - отметил глава Белоруссии.

"Такой переходный период сопряжен с острыми противоречиями и конфликтами. Мы видим это в различных регионах, в том числе и на Ближнем Востоке, где сохраняются серьезные разногласия между ключевыми игроками, чреватые рисками для всей нашей планеты", - продолжил Лукашенко.

При этом, по мнению президента Белоруссии, в ряде случаев конфронтации можно было бы избежать, имея возможность общения на нужном уровне и в нужной тональности.

"К сожалению, не все противоречия обходят стороной и "шанхайскую семью". Но именно способность сохранять открытыми каналы коммуникации, умение договариваться даже при наличии различий - это то, что ШОС делает по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия предложила разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке и видит именно ШОС в качестве одной из основных площадок для обсуждения данной инициативы.

