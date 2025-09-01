Моди заявил, что Путина ждут в Индии в декабре

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ждет его с визитом в декабре этого года.

"В декабре текущего года я и 1 миллиард 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего третьего по счету ежегодного саммита", - сказал Моди в ходе встречи с Путиным "на полях" саммита ШОС в понедельник.

"Это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу", - отметил он.

Моди подчеркнул, что тесное сотрудничество России и Индии имеет значение не только для их народов, но и для обеспечения глобального мира и стабильности.