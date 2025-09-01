Инвесткомпания CapVest близка к покупке германской фармацевтической Stada за 10 млрд евро

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - CapVest Partners близка к покупке германской фармацевтической компании Stada Arzneimittel AG за 10 млрд евро с учетом долга. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, CapVest, штаб-квартира которой находится в Лондоне, завершает согласование условий сделки с владельцами Stada – Bain Capital и Cinven. Стороны могут объявить о сделке уже в понедельник.

Ранее переговоры зашли в тупик из-за разногласий сторон по поводу оценки Stada, структуры сделки и порядка урегулирования некоторых юридических обязательств, отмечают источники. CapVest вернулась к переговорам после того, как Bain Capital и Cinven вновь начали готовить Stada к IPO.

Stada производит и продает широкий ассортимент продукции, включая товары для здоровья, дженерики и специализированные препараты для лечения редких и хронических заболеваний. Bain Capital и Cinven приобрели компанию в 2017 году за 5,3 млрд евро.