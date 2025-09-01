Поиск

Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 600 человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU -Более 610 человек погибли при землетрясении на северо-востоке Афганистана, еще 1,3 тыс. получили травмы, сообщает в понедельник Associated Press.

Кроме того, поступают сообщения о разрушении многочисленных зданий в ряде населенных пунктов.

В пострадавших районах продолжают работу медики и спасатели.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 8 км. Эпицентр зафиксированного в 23:47 землетрясения находился на 27 км к востоку-северо-востоку от города Джелалабад (провинция Нангархар).

Афганистан Джелалабад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Страны ШОС решили создать Банк развития

Страны ШОС решили создать Банк развития

Подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией EstLink 1 вышел из строя

Путин заявил, что РФ высоко ценит усилия КНР и Индии по украинскому урегулированию

Путин пообещал проинформировать глав государств ШОС о достигнутых с Трампом договоренностях

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 сентября

Не менее 250 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Рынок акций США снизился на данных по инфляции

Рынок акций США снизился на данных по инфляции

Генсек ООН призвал хуситов освободить 11 задержанных сотрудников организации

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7080 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });