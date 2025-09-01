Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 600 человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU -Более 610 человек погибли при землетрясении на северо-востоке Афганистана, еще 1,3 тыс. получили травмы, сообщает в понедельник Associated Press.

Кроме того, поступают сообщения о разрушении многочисленных зданий в ряде населенных пунктов.

В пострадавших районах продолжают работу медики и спасатели.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 8 км. Эпицентр зафиксированного в 23:47 землетрясения находился на 27 км к востоку-северо-востоку от города Джелалабад (провинция Нангархар).